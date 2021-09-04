Командующий Сухопутными войсками ВС Азербайджана находится с визитом в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последний день «Армейских международных игр - 2021» проходит финальный этап соревнований «Танковый биатлон». В финальном этапе конкурса соревнуются опередившие всех соперников команды Азербайджана, Китая, Казахстана и России.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, находящийся с визитом в Москве для участия в церемонии закрытия соревнований замминистра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев сначала ознакомился в относящейся к Азербайджану части выставки, организованной в Доме дружбы, с различными экспонатами и литературой, отражающими национально-духовные ценности и связанными с историческими корнями.

В настоящее время замминистра наблюдает за успешным выступлением наших танкистов, демонстрирующих высокий профессионализм.