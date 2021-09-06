10-11 сентября в Астрахани состоится VI Каспийский медиафорум – уникальная площадка для обмена опытом, обсуждения новых векторов развития региональной и международной журналистики, создания единого информационного поля для стран Каспийского региона. Проект реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

В рамках мероприятия каспийская столица в России примет представителей средств массовой информации, политологов, экспертов и аналитиков из Азербайджанской республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, а также Республики Узбекистан.

Организаторами крупного международного проекта выступают Правительство Астраханской области, Ассоциация «Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия» и политологический центр «Север-Юг» при поддержке Россотрудничества и Ростуризма.

За пять предыдущих лет Каспийский медиафорум стал авторитетной международной площадкой для решения важных информационных, дипломатических и экономических вопросов. Создание единого информационного пространства между странами каспийского бассейна – одна из задач мероприятия. В этом году темой форума станут этнокультурные коммуникации в медиапространстве, а также экологический и этнокультурный туризм.

В течение двух дней на площадках Форума пройдут панельные дискуссии, экспертные встречи и стратегические сессии. Основная часть повестки будет посвящена выработке практических рекомендаций и проектных инициатив, касающихся развития туристского направления на основе этнобрендов прикаспийских государств и приграничных территорий России, а также созданию и обмену качественными этнотуристическими и экологическими материалами.

Накануне, 9 сентября, на полях форума состоятся мероприятия в рамках молодёжной программы Россотрудничества «Новое поколение» и заседание Каспийской школы волонтёрства. В первый день работы форума – 10 сентября – участников ожидают сразу три дискуссионные панели: «Трэвэл журналистика в цифровую эпоху», «Сохранение культурного кода. Роль медиа» и «Просветительские медиапроекты в новой системе информационных коммуникаций». Пленарное заседание будет посвящено теме туризма и этнокультурным коммуникациям в медиапространстве.

Ожидается, что участие в VI Каспийском медиафоруме примут официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Россотрудничества Евгений Примаков, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, представители консульских учреждений стран Прикаспия, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, журналист и общественный деятель Тимофей Баженов, политолог и телеведущая Надана Фридрихсон, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Дмитрий Шелухин, руководитель Каспийского экспертного клуба и директор Центра международной политики и безопасности Baku Network Гюльнара Мамедзаде, генеральный директор телекомпании «Астрахань-24» Динара Межитова, руководители иностранных делегаций.

Кроме того, в рамках VI Каспийского медиафорума будут подведены итоги конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».