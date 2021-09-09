Книга Лейлы Алиевой “Открытое окно” издана на финском языке (ФОТО)

Политика 9 сентября 2021 14:51 (UTC+04:00)
Книга Лейлы Алиевой “Открытое окно” издана на финском языке (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сборник стихотворений вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой “Открытое окно” доводит до читателей созданные с большим профессионализмом образцы творчества, являющиеся олицетворением души, мысли, чувства, еще раз убеждает их в искренности поэзии, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Книга опубликована на финском языке в издательстве “Palladium kirjat” (Финляндия) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. В предисловии к ней читателям представлена информация о биографии и лирике Лейлы Алиевой, широко повествуется о ее социальной и общественной деятельности. Сборник издан на финском языке тиражом 800 экземпляров.

Отметим, что на финский язык книгу “Открытое окно” перевела проживающая в Хельсинки известный переводчик и писательница, заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики Тахира Джафарова. Она является членом Союза писателей Финляндии, Европейского совета ассоциаций переводчиков литературы CEATL и клуба Fin-Pen. На протяжении многих лет Тахира Джафарова работала на кафедре литературы и искусства в Университете Тампере. Более 20 лет занимается переводом финской литературы. Перевела на азербайджанский язык детские стихи некоторых финских поэтов, а также ряд пьес. Aктивный представитель азербайджанской диаспоры, Тахира Джафарова проделала на сегодняшний день большую работу для популяризации азербайджанской литературы в Финляндии, перевела на финский язык ряд образцов литературы.

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