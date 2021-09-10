Расширен состав Совета ветеранов ПЕА

БАКУ /Trend/ - В состав Совета ветеранов правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) вошли новые члены путем кооптации (пополнение состава организации без проведения выборов).

Как передает в пятницу Trend, соответствующее решение принято на заседании правления ПЕА 10 сентября.

На заседании также были утверждены положения о Совете ветеранов, Союзе молодежи, центральном аппарате и местных организациях ПЕА.

При этом было решено выделить средства на регистрацию членов партии и создание системы отчетности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)