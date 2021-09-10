Вугар Рагимзаде назначен на высокую должность в ПЕА

БАКУ /Trend/ - Главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде назначен на высокую должность в правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании правления ПЕА было принято решение о назначении Вугара Рагимзаде председателем Хатаинской районной организации партии.

Отметим, что на сегодняшнем заседании правления ПЕА назначены новые председатели районных организаций партии по Баку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)