Министр национальной обороны Турции встретился с начальником Генштаба ВС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в понедельник принял начальника Генерального штаба Азербайджанской армии Керима Велиева.

Как передает Trend, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

На встрече также присутствовал начальник Генерального штаба ВС Турции Яшар Гюлер.

Поздравив Керима Велиева с назначением на должность начальника Генштаба Азербайджанской армии, Хулуси Акар отметил, что Турция, руководствуясь идеей «Одна нация, два государства», всегда будет поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, инженерной и других областях. Было отмечено успешное развитие сотрудничества между армиями двух стран, опирающегося на дружеские и братские отношения.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)