Иран считает отношения с соседними странами приоритетными – МИД

БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана считает отношения с соседними странами приоритетными.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, правительство страны во главе с президентом Ибрагимом Раиси ставит отношения с соседними странами в качестве приоритета.

Хатибзаде добавил, что Иран будет сбалансированно развивать отношения со всеми соседними странами.

«Иран будет работать во имя регионального развития, мира и стабильности при участии всех своих соседей», – добавил пресс-секретарь.