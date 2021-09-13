Иран считает отношения с соседними странами приоритетными – МИД
БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана считает отношения с соседними странами приоритетными.
Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По его словам, правительство страны во главе с президентом Ибрагимом Раиси ставит отношения с соседними странами в качестве приоритета.
Хатибзаде добавил, что Иран будет сбалансированно развивать отношения со всеми соседними странами.
«Иран будет работать во имя регионального развития, мира и стабильности при участии всех своих соседей», – добавил пресс-секретарь.
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