Группа депутатов парламента Азербайджана будет наблюдать за выборами в российскую Госдуму

БАКУ /Trend/ - Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 16-20 сентября будет находиться в Москве для наблюдения за выборами в Федеральное собрание Государственной Думы России, сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанский парламент.

Депутат Михаил Забелин будет наблюдать за выборами по линии Парламентской ассамблеи СНГ, а депутат Низами Сафаров - по линии Исполнительного комитета Содружества.

Депутаты Фатма Йылдырым, Шахин Сеидзаде и Анар Мамедов будут наблюдать за избирательным процессом от парламента Азербайджана.

Вначале они изучат уровень подготовки к выборам, а в день голосования будут наблюдать за голосованием на избирательных участках, а также за активностью граждан, обеспечением прав избирателей и подсчетом голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)