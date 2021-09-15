БАКУ /Trend/ - Освобождение Баку является торжеством азербайджано-турецкого братства.

Сегодня, 15 сентября 2021 года, исполняется 103 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

После провозглашении 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики национальное правительство страны временно разместилось в городе Гянджа, так как Баку находился под оккупацией большевистско-дашнакских вооруженных формирований Бакинского совета народных комиссаров во главе со Степаном Шаумяном.

Одной из главных задач правительства АДР стало освобождение Баку от большевистско-дашнакских вооруженных формирований, однако соотношение сил было неравным. Поэтому представители АДР обратились за помощью к братской Турции. Военный министр Турции Энвер паша, учитывая создавшуюся ситуацию, приказал своему брату Нуру паше направить находящиеся под его командованием военные отряды из Тебриза в Гянджу.

Таким образом, было предотвращено наступление войск Баксовета на Гянджу, и Кавказская исламская армия под командованием Нуру паши начала контрнаступление в направлении Баку. Войска противника были разгромлены и были вынуждены отступить. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от большевистксо-дашнакской оккупации, и этот день вошел в историю Азербайджанского государства.

Мы никогда не забудем этот исторический день. Азербайджано-турецкое братство будет передаваться из поколения в поколение. Мы также стали очевидцами политической и моральной поддержки Турции во время 44-дневной Отечественной войны. Азербайджано-турецкие отношения, основанные на исторических корнях, не имеют аналогов в мире. Даже после Победы поддержка наших турецких братьев продолжается. После подписания заявления от 10 ноября 2020 года в Карабахе начал действовать Совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Для Азербайджана очень важно, что Турция представлена в этом центре.

Фарид Зохрабов

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