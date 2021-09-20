Истребители ВВС Турции и Азербайджана совершили приветственный полет над Босфором (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 20 сентября, с 12:00 до 12:30 по бакинскому времени, истребители ВВС Азербайджана и Турции совершили приветственный полет над Босфором.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает в понедельник Trend.

Полет совершили 15 самолетов, в том числе два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана и самолеты F-4 и F-16 ВВС Турции.

Отметим, что 21 сентября, с 12:00 до 12:30 по бакинскому времени, истребители ВВС Азербайджана и Турции совершат полеты над Босфором.

Азербайджанские и турецкие военные самолеты выполнят показательные полеты в рамках фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST-2021, который откроется в Стамбуле 21 сентября.

В показательных полетах, помимо самолетов F-16 турецких пилотажных групп Türk ulduzları и Solotürk, примут участие два многоцелевых истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)