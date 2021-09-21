Истребители ВВС Турции и Азербайджана совершили приветственный полет над Босфором (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 21 сентября истребители ВВС Азербайджана и Турции совершили приветственный полет над Босфором.
Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает во вторник Trend.
Полет совершили два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, а также самолеты F-4 и F-16 ВВС Турции.
Отметим, что сегодня в Стамбуле открылся фестиваль авиации и космических технологий TEKNOFEST-2021.
Военные самолеты Азербайджана и Турции выполнят показательные полеты в рамках фестиваля, который продлится до 26 сентября.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
За период оккупации азербайджанских земель армяне совершили умышленные поджоги на территории в 100 га – минэкологии
Развитие животноводства на освобожденных землях обусловит снижение цен на мясомолочную продукцию в Азербайджане – депутат
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство
В Баку прошла церемония в связи с завершением совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО)
Международный центр Низами Гянджеви провел параллельное мероприятие в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН (ВИДЕО)
На Бакинском олимпийском стадионе пройдет финал конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2021
Генералы из Азербайджана, Турции и Пакистана наблюдали за ходом учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)