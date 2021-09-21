Истребители ВВС Турции и Азербайджана совершили приветственный полет над Босфором (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 сентября истребители ВВС Азербайджана и Турции совершили приветственный полет над Босфором.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает во вторник Trend.

Полет совершили два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, а также самолеты F-4 и F-16 ВВС Турции.

Отметим, что сегодня в Стамбуле открылся фестиваль авиации и космических технологий TEKNOFEST-2021.

Военные самолеты Азербайджана и Турции выполнят показательные полеты в рамках фестиваля, который продлится до 26 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)