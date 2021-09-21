Замминистра иностранных дел Ирана прибудет с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммед Казым Саджапур прибудет с визитом в Азербайджан, сообщили во вторник Trend в посольстве Ирана.

В посольстве добавили, что он примет участие в трехстороннем заседании аналитических центров Азербайджана, Ирана и Турции.

В рамках трехдневного визита в Баку Мохаммед Казым Саджапур, который одновременно является руководителем Центра политических и международных исследований иранского МИД, встретится с официальными лицами Азербайджана.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)