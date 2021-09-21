Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с действиями Армении (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась в международные организации в связи с действиями Армении, подрывающими мир и стабильность, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Обращение направлено генсеку ООН, Совету Безопасности организации, Верховному комиссару по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету по правам человека всемирной организации, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов, ОИС и Ассоциации омбудсменов стран-участниц этой организации, Постоянной независимой комиссии ОИС по правам человека, Европейской сети омбудсменов по правам детей, Международному бюро мира, Федерации за всеобщий мир, омбудсменам разных стран и национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджана за рубежом и посольствам иностранных государств в нашей стране, диаспорским организациям.

В обращении отмечается, что противоречия, усиливающиеся между странами, религиозными конфессиями и цивилизациями, продолжающиеся конфликты и новые очаги войны непосредственно препятствуют обеспечению мира.

«В результате продолжающихся вооруженных конфликтов и войн миллионы человек, в том числе дети, женщины, старики и инвалиды, изгоняются из родных мест. Препятствующая мирному процессу политика захватничества и этнической чистки Армении, которую эта страна долгие годы проводит против Азербайджана, является постоянной угрозой стабильности и благосостоянию в регионе. На протяжении долгих лет не предпринималось никаких действенных шагов по выполнению четырех резолюций СБ ООН о прекращении военной агрессии Армении, восстановлении международно признанных границ Азербайджана, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли, обеспечении тем самым устойчивого мира и безопасности в регионе, а также резолюции Генассамблеи ООН от 14 марта 2008 года о выводе армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий – все они остались на бумаге. Продолжавшиеся длительное время мирные переговоры, проводимые международными организациями, осуществляющими посредническую миссию для решения проблемы, никакого результата не дали. Военно-политические руководители Армении, увидев, что на них не оказывается никакого давления на международном уровне, воспользовавшись безнаказанностью, продолжали совершать преступления против Азербайджана, в том числе преступные деяния, связанные с терроризмом и его финансированием», – говорится в обращении.

В документе говорится, что, несмотря на право самообороны в соответствии с п. 21 Устава ООН, Азербайджанское государство, оставаясь приверженным принципам и нормам международного права, всегда проводило миролюбивую политику, старалось мирно восстановить территориальную целостность. Но, несмотря на все усилия, Армения, прикрываясь двойными стандартами, продолжала захватническую политику: «Вооруженные силы Армении, которая в июле прошлого года вновь выступила против Азербайджана с территориальными претензиями, с 27 сентября 2020 года начали использовать запрещенное оружие, в том числе комплексы баллистических ракет, и стали умышленно обстреливать подразделения азербайджанских вооруженных сил, а также населенные пункты, находящиеся вдали от зоны боевых действий. В результате погибли 94 мирных жителя, включая 12 детей, были ранены 414 человек, среди которых 50 детей, разрушено более 3410 домов, 120 многоквартирных зданий, большое количество школ, больниц, детсадов, всего 512 гражданских объектов».

В обращении подчеркивается, что в результате актов экологического террора со стороны Армении с использованием запрещенного химического оружия и умышленным совершением массовых поджогов окружающая среда Карабахского региона Азербайджана, в том числе источники чистой воды, подверглись физическому и химическому загрязнению, были уничтожены различные виды уникальных растений и животных, водные бассейны стали опасными для всех живых существ: «Был нанесен серьезный ущерб природе, флоре и фауне региона. Благодаря 44-дневным контрнаступательным операциям, проведенным 27 сентября – 10 ноября 2020 года Азербайджанским государством для восстановления территориальной целостности в рамках международно признанных границ и установления устойчивого мира и безопасности в регионе, были освобождены оккупированные Арменией земли, и Азербайджан сам обеспечил выполнение резолюций СБ ООН. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что заинтересована в заключении мирного договора, возобновлении нормальных добрососедских отношений между народами двух стран. Но, несмотря на это, армянская сторона не хочет мириться с существующими реалиями, не выполняет условия трехсторонней декларации, продолжает военные провокации и дискредитирующую кампанию против Азербайджана».

В своем обращении омбудсмен Азербайджана отметила, что Азербайджан выдвигает конкретные предложения по уменьшению напряженности в отношениях с Арменией, укреплению мира в регионе и расширению сотрудничества: «Однако Армения не реагирует на эти призывы, продолжает пропагандировать в различных медиа-ресурсах и социальных сетях ненависть против азербайджанцев. Города, поселки и села на освобожденных территориях практически полностью разрушены, массово разграблены армянскими вооруженными силами. Еще более серьезная угроза – это сотни тысяч мин, которые установлены на этих землях. Эти мины мешают возвращению людей на свои родные земли и в целом задерживают процесс восстановления и развития. Произошли десятки случаев, когда после войны, подорвавшись на минах, погибли и были ранены не только военнослужащие, но и мирные люди. Армения не предоставляет точные карты минных полей, создает угрозу для жизни и здоровья людей, препятствует реализации проектов государственного значения на освобожденных территориях».

Сабина Алиева добавила, что все еще невозможно получить информацию от противоположной стороны о судьбе 3890 азербайджанцев, которые считаются пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

В заключение омбудсмен Азербайджана призвала мировые государства, международные организации, институты омбудсменов в зарубежных странах и другие национальные институты по правам человека приложить совместные усилия для восстановления нарушенных прав человека в регионе, обеспечения соблюдения Арменией норм и принципов международного права и восстановления мира.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)