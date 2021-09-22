В парламенте Азербайджана озвучены предложения о восстановлении исторических топонимов на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - На заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в среду были озвучены предложения о восстановлении исторических топонимов на освобожденных территориях.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, председатель комитета Сиявуш Новрузов в ходе онлайн-заседания предоставил подробную информацию о работе комитета и рассказал о плане деятельности в рамках осенней сессии парламента.

По поводу плана деятельности Сиявуш Новрузов отметил, что в течение предстоящей сессии запланировано обсуждение законопроектов, внесенных в Милли Меджлис в порядке законодательной инициативы, проведение слушаний с профильными ведомствами и органами местного самоуправления, внесение поправок в законы с целью совершенствования действующего законодательства.

Выступая на заседании, члены комитета Низами Джафаров, Сабина Хасаева, Агиль Мамедов, Кямран Байрамов, Таир Рзаев, а также начальник Аппарата государственного строительства, административного и военного законодательства Милли Меджлиса Гаджи Миргашим Сеид поделились мнениями по поводу повестки дня, озвучили свои предложения в связи с восстановлением исторических топонимов на освобожденных территориях, организацией работы муниципалитетов и по другим вопросам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev