На улучшение жилищно-бытовых условий инвалидов войны в Нахчыване выделен 1 млн манатов – Распоряжение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "Об улучшении жилищно-бытовых условий проживающих на территории Нахчыванской Автономной Республики лиц, получивших статус семей шехидов в связи с Отечественной войной, а также признанных инвалидами в связи с войной".

Согласно документу, в целях обеспечения проживающих на территории Нахчыванской АР лиц, получивших статус семей шехидов в связи с Отечественной войной, а также признанных инвалидами в связи с войной, квартирами или индивидуальными домами из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделен один миллион манатов.

Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров Азербайджана - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.