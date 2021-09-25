Комиссия ОИС сделала заявление по итогам миссии в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Постоянная независимая комиссия по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) сделала заявление по результатам своей миссии в Азербайджан, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Аппарата омбудсмена.
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