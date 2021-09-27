За 44 дня до Победы: Азербайджан чтит память жертв армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 27 сентября, проходит ровно год со дня начала 44-дневной Отечественной войны. Контрнаступательная операция в Карабахе стала переломным моментом в истории не только нашей страны, но и всего региона. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана разгромили армянскую армию, восстановив территориальную целостность нашей страны и создав кардинально новую реальность в регионе.

Сегодня в Азербайджане – Национальный день памяти. Вся страна и миллионы наших соотечественников в самых разных странах мира вспоминают шехидов, отдавших свои жизни ради освобождения Карабаха от оккупации. Мы чтим память сотен мирных жителей Тертера, Барды и Гянджи, которые подверглись вероломным ночным бомбардировкам. Мы вспоминаем журналистов и гражданских лиц, погибших при подрывах мин на освобожденных территориях уже после окончания боевых действий. И конечно, в этот день весь Азербайджан вспоминает десятки тысяч жертв армянской оккупации, погибших в годы Первой карабахской войны и за 30 лет попыток решить карабахский конфликт мирным путем.

Армянская агрессия нанесла неизгладимый урон трем поколениям азербайджанцев – и этого не забудет никто и никогда в нашей стране. Но в то же время 27 сентября – день не только горечи потерь и боли, но и день всеобъемлющей национальной гордости.

Сотни тысяч флагов Азербайджана, которые сегодня будут висеть из окон, на балконах и улицах – это не только дань памяти шехидов, это еще и символ непоколебимой воли нашего народа. Символ гордости и готовности отстаивать свое правое дело до конца, любой ценой. Символ, объединяющий 10 миллионов граждан нашей страны независимо от их национальности, веры или взглядов. Символ огромной силы, объединившейся вокруг Президента Ильхама Алиева в один из самых критических моментов в современной истории Азербайджана. Президент Ильхам Алиев добился того, что Азербайджан стал экономическим лидером региона, создал необходимый для Победы базис в виде современной армии и политической стабильности, отстаивал позицию нашей страны с самых авторитетных международных трибун – а 27 сентября 2020 года повел за собой армию и народ вперед, к Победе.

Единство власти и народа стало одним из важнейших факторов, обеспечивших разгром армянских оккупантов. Миллионы азербайджанцев сплотились вокруг своего Президента – нация сжалась в тот самый железный кулак, уничтоживший агрессоров. И флаги, которые сегодня развеваются по всей стране – это еще и напоминание: нам больно терять своих лучших сынов, но мы готовы защищать свою страну и свое правое дело до последней капли крови. И если ход событий потребует – нация объединится вокруг своего Президента и железный кулак снова уничтожит любую угрозу для будущего Азербайджана.

Эмин Алиев

главный редактор АМИ Trend