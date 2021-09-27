В синагоге европейских евреев в Баку почтили память шехидов Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем памяти, который отмечается в Азербайджане 27 сентября, в синагоге европейских евреев в Баку была почтена память шехидов Отечественной войны, прочитаны молитвы за упокой их душ, сообщает в понедельник Trend.

«Склоняем головы перед сынами Азербайджана, отдавшими свои жизни за освобождение азербайджанских земель», - сказал председатель Бакинской религиозной общины грузинских евреев Замир Исаев.

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью военнослужащих, которые отдали свои жизни за освобождение азербайджанских земель. Под руководством Президента Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия изгнала врага. Весь мир склоняет голову перед сыновьями Азербайджана, погибшими за освобождение Родины», - сказал раввин Общины горских евреев Азербайджана Авраам Якубов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)