Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву в связи с Днем памяти

БАКУ /Trend/ - 27 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с Днем памяти.

Президент Турции еще раз выразил Президенту Азербайджана соболезнования в связи с шехидами, погибшими в Отечественной войне. Реджеп Тайип Эрдоган также передал поздравления по случаю славной Победы нашей армии во Второй Карабахской войне.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил главу Турецкого государства и еще раз высоко оценил политическую и моральную поддержку, оказанную Президентом Турции нашей стране во время Отечественной войны.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут развиваться и укрепляться по всем направлениям.