Делегация Союза Молодых Дипломатов Азербайджана и «АзИз» совершили визит в азербайджанские города (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В канун ко дню памяти павших солдат во второй Карабахской войне, делегация с генеральным секретарём Союза Молодых Дипломатов Азербайджана – Алибаширом Алиевым и членом молодёжного крыла Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль «АзИз» Рафаэлем Набизаде, а так же политологи - Ильяс Гусейнов и Рамиль Гусейнов, совершили визит в города: Гянджа, Барда и Тертер. В каждом городе они посетили памятники общенационального лидера Гейдара Алиева и почтила его память. Также молодёжная делегации побывали на Алее Шехидов Гянджинского, Бардинского и Тертерского районов.

Отметим, что эти города, несмотря на удалённость от зоны боевых действий, неоднократно подвергались ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных сил Армении. 11 и 17 октября 2020 года Гянджа дважды была атакована ракетами «Эльбрус» (СКАД). В результате этих обстрелов погибло 25 мирных жителей. Барда также была атакована дважды, 27 и 28 октября 2020 года ракетами СМЕРЧ было убито 27 человек. А при многократных атаках на город Тертер, также применялись ракеты «Град» и «Точка-У». Тем самым Армения совершала военные преступления, снова показывая свое истинное лицо.

Гости, побывав в жилых кварталах Гянджи, осмотрели дома разрушенные ракетными обстрелами вооруженных сил Армении. Они на месте ознакомились с последствиями военных преступлений армянской армии против мирного населения. Также делегация побывала и в тех местах Тертера и Барды, которые кроме всего, подверглись атакам кассетных и фосфорных бомб, которые международным правом запрещенны к применению.