В парламенте Азербайджана минутой молчания почтили память шехидов 44-дневной Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - На первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны Азербайджана.
Как сообщает в четверг Trend, спикер парламента Сахиба Гафарова объявила пленарное заседание открытым. Сначала прозвучал Государственный гимн, затем минутой молчания была почтена память шехидов Отечественной войны Азербайджана. Депутаты пожелали скорейшего выздоровления раненым участникам войны.
Отметим, что сегодня проходит первое пленарное заседание осенней сессии парламента, в повестке которого обсуждение 15 вопросов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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