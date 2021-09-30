Началась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии в расширенном составе

БАКУ /Trend/ - Началась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии - Джейхуна Байрамова и Якуба Кулганека в расширенном составе.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter, передает в четверг Trend.

Напомним, что 30 сентября глава МИД Чехии прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках визита Якуба Кулганека принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)