Началась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии в расширенном составе
БАКУ /Trend/ - Началась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии - Джейхуна Байрамова и Якуба Кулганека в расширенном составе.
Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter, передает в четверг Trend.
Напомним, что 30 сентября глава МИД Чехии прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В рамках визита Якуба Кулганека принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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