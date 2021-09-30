Президент Ильхам Алиев поздравил Председателя КНР

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравительное письмо.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать самые искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице Вашему дружественному народу по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

Сегодня Китай своим всесторонним и динамичным развитием занимает место среди ведущих стран мира. Крупномасштабные программы, инфраструктурные проекты, реализуемые под Вашим дальновидным руководством, служат росту с каждым днем экономической мощи и международного авторитета страны, а также возвышению Китая. Созданная по Вашей инициативе гигантская платформа транснационального сотрудничества «Пояс и путь» вносит вклад в расширение торгово-экономических связей на евразийском пространстве.

Китай – надежный партнер и дружественное государство для Азербайджана. Поддержка нашими странами друг друга во время пандемии COVID-19, демонстрируя взаимное доверие и солидарность, является наглядным примером наших прочных дружеских отношений.

Мы придаем особое значение развитию азербайджано-китайских отношений, дальнейшему углублению нашего сотрудничества. В этом контексте нас радует расширение и обогащение новым содержанием наших связей, имеющих древние и богатые традиции. Участие китайских компаний в восстановлении и реконструкции Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов нашей страны, хорошие результаты, которых мы достигли в транспортной, логистической, инфраструктурной, инвестиционной, энергетической и других сферах, и дальнейшие перспективы свидетельствуют о высоком уровне азербайджано-китайского партнерства.

Уверен, что шаги, предпринимаемые нами в рамках проекта «Пояс и путь», а также выгодное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, основанное на взаимном доверии и поддержке, нашими совместными усилиями и впредь будут успешно продолжаться и служить интересам наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Китая - мира и благополучия".