В Азербайджане определяется новый список пищевых продуктов спецназначения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяется новый список пищевых продуктов специального назначения.

Как передает в понедельник Trend, это отражено в предварительной версии законопроекта "О пищевой безопасности".

Согласно статье 12 законопроекта, пищевыми продуктами специального назначения являются: пищевые продукты, отвечающие физиологическим потребностям детского организма и предусмотренные для питания детей до 3-х лет; диетические пищевые продукты, используемые для ограничения поступающих калорий в целях снижения массы тела; лечебно-профилактические пищевые продукты, используемые в специальных пищевых рационах в целях предотвращения нарушений, обусловленных хроническим воздействием вредных факторов в человеческом организме.

Пищевые продукты специального назначения должны отвечать требованиям, определенным законодательством в области пищевой безопасности, и выпускаться в оборот после регистрации соответствующим органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что законопроект планируется вынести на обсуждение в рамках осенней сессии Милли Меджлиса (парламент).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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