Министр обороны Азербайджана встретился с премьером Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Тбилиси. Он примет участие в трехсторонней встрече глав оборонных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны, вначале Гасанов возложил венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси, почтил память великого лидера.

Затем глава оборонного ведомства встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.