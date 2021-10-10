Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 9 октября в 16:46)

БАКУ /Trend/ - 9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Ходжавендского района.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Дорогие друзья, сегодня первая годовщина освобождения поселка Гадрут от оккупации. Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ по этому случаю. Отметить этот день здесь, в Гадруте, вместе с вами, считаю, является событием, имеющим особый смысл. После долгого перерыва мы вернулись в Гадрут – Ходжавенд. Вернулись, сражаясь, проливая кровь, неся потери. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, ценой их крови, жизни, благодаря отваге и героизму наших военных мы восстановили историческую справедливость, изгнали оккупантов с наших земель и вернулись на родные земли. Сегодня для Гадрута и Карабаха в целом начинается новая эра.

Среди операций, проведенных во время Второй Карабахской войны, гадрутская операция имеет особое значение. Эта операция имела огромное значение как с военной, так и стратегической точки зрения. Успешное завершение этой операции позволило нам добиться своей цели – освобождения Карабаха. Расположение Гадрута обладает особым значением в этом регионе в стратегическом плане, потому что это горная местность. Высоты, окружающие поселок, позволяют контролировать обширную территорию. Взять Гадрут было очень сложно с военной точки зрения. В то же время с взятием Гадрута открылись новые возможности для наших дальнейших планов. Должен также сказать, что, хотя во время войны в армянской армии было более 10 тысяч дезертиров и некоторые населенные пункты они покинули, спешно убегая, в Гадруте они проявили упорство, оказали сопротивление, ожесточенные бои продолжались здесь несколько дней. Несмотря на это, осознав свою беспомощность перед азербайджанскими солдатами и офицерами, они потерпели поражение и здесь.

Значение гадрутской операции заключается в том, что руководство Армении и армянская армия не ожидали, что после Джебраила мы пойдем в гадрутском направлении. Они считали, что мы двинемся в физулинском направлении. Хотя в Гадруте была дислоцирована их многочисленная живая сила, они не ожидали нас, потому что с военной точки зрения взятие Гадрута действительно требовало очень большой самоотверженности и профессионализма. Проведя эту операцию, мы еще раз продемонстрировали Армении и всему миру свою силу. Мы показали, что никто и ничто не может устоять перед нами, что мы любой ценой освободим все наши земли.

Азербайджанской общественности хорошо известно, что в армянской печати было достаточно много лживой информации, связанной с гадрутской операцией. После того, как мы очистили от оккупантов все горы, окружающие Гадрут, стало ясно, что взятие поселка требует просто определенного времени. Мы стремились взять поселок с малыми потерями и добились этого. А руководство Армении и ее Министерство иностранных дел заявляли, что Гадрут находится в руках армян. Якобы они в очередной раз предприняли тактическое отступление и в настоящее время вернулись в Гадрут, выдворив оттуда азербайджанских солдат. Наблюдая за всей этой ложью, я просто удивлялся, потому что было очевидно, что Гадрут уже у нас. Я отдал приказ поднять в Гадруте флаг Азербайджана, чтобы положить конец армянской лжи. Только после того, как азербайджанские солдаты и офицеры подняли в Гадруте наш государственный флаг и отрапортовали мне, армянская официальная пропаганда признала, что Гадрут находится под контролем Азербайджанской армии.

Это еще раз показывает, что армянская пропаганда и во время оккупации, и во время войны, и в поствоенный период была построена на лжи. Фальшивы и их история, и прошлое, и государственность, и мифология. Просто мировое армянство создало в странах проживания такое ложное мнение, что якобы население Армении веками проживало здесь. Армяне были переселены в Гадрут из Ирана в XIX веке. Это знают все. До того времени армяне здесь не жили. Они фальсифицировали историю, а сегодня фальсифицируют нынешние реалии. Сколько лжи мы услышали от официальных органов Армении во время войны. От их Министерства обороны – наверное, им надо переименовать его в министерство лжи, - поступало столько лживой, абсурдной информации, что и мы, и международные эксперты просто поражались. В связи с Гадрутом эта ложь достигла пиковой точки, потому что освобождение Гадрута вызвало у Армении огромное морально-психологическое потрясение.

Во-первых, потому, что они считали, что Азербайджанская армия никогда не сможет освободить Гадрут. Во-вторых, потому, что Гадрут являлся административным центром Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, районным центром. Руководство Армении и армянская общественность увидели, что все земли являются для нас нашими – и Физули, и Джебраил, и Зангилан, и Гадрут, и Шуша, и Суговушан. Освобождение от оккупации жилых поселков, расположенных на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, показало Армении, что мы не остановимся до тех пор, пока Армения не обязуется вывести войска с наших земель. И мы не остановились. После того, как Армения была готова подписать акт о капитуляции, после того, как нам поступила информация об этом, мы сказали: да, останавливаемся, и остановились, остальные районы вернули политическим путем.

Поэтому гадрутская операция имела очень большое значение и со стратегической, и с исторической, и с морально-психологической точек зрения. Сегодня бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области полностью освобождён от оккупантов. После окончания войны из Ширакской области Армении в некоторые села бывшего Гадрутского района была заслана специальная диверсионная группа. В конце ноября они, пройдя через Лачинский коридор, внедрились в эти регионы и, как вам известно, были разоружены и арестованы. Военнослужащие, не совершившие преступление, были возвращены, военнослужащим, диверсантам, совершившим преступление, пришлось предстать перед судом. То есть, хочу сказать, что даже после окончания войны, спустя почти 20 дней, две недели после подписания Арменией акта о капитуляции они вновь попытались совершить нападение на Гадрут. Но Вооруженные силы Азербайджана предприняли необходимые шаги.

Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, поселок Гадрут является составной частью Ходжавендского района, и в свое время Гадрутский и Мартунинский районы, относившиеся к бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, были объединены – их объединили мы, – и был создан Ходжавендский район. Должен также сказать, что примерно 55-60 процентов бывшего Мартунинского района освобождены от оккупантов, и граждане Азербайджана вернутся и в эти регионы.

Глядя на поселок Гадрут, каждый видит, что армяне не считали эти земли родными для себя. Потому что посмотрите, в каком состоянии находится Гадрут. Вы знаете Гадрут, жили, бывали здесь, жили и в близлежащих селах, здесь есть представители нескольких сел. За 30 лет здесь, можно сказать, ничего не изменилось, построены два здания для военнослужащих и отремонтирована одна школа. Все остальные здания остались такими же, какими были. То есть, царила массовая нищета, ничего не сделано. Посмотрите, в каком состоянии находятся дороги, здания. Как вообще человек может жить в некоторых из этих зданий – большой вопрос. Спрашивается, ведь на протяжении 30 лет армянское государство получало миллионы от армян, проживающих за рубежом. Ежегодно они устраивали марафон, каждый год собиралось более ста миллионов долларов. Умножьте это на 30 и посмотрите, какая примерно сумма получается. В настоящее время я совершаю поездки во все эти регионы – был и в Гадруте, и во многих селах Гадрута, и в ходжалинских селах Чанагчи, Сыгнах. И Азых, и Туг, и Сусанлы, и остальные села – все находятся в ужасном состоянии. Сейчас наши строители ездят в некоторые села, проводят анализ, 95 процентов зданий находятся в непригодном состоянии. Куда же ушли собранные миллиарды? Значит, руководство Армении, ее бывшее преступное руководство просто обманывало богатых армян мира и, организовывая марафоны и привлекая эти деньги, расходовало их на себя по собственному усмотрению.

У них есть крупный фонд под названием Хаястан. Для тех, кто не знает, могу сказать, что Хаястан на самом деле означает Армения. Не знаю, почему на английском, русском языках Хаястан называют Арменией, ведь армяне называют себя хаями, а свою страну – Хаястаном, а не Арменией. Это дело историков. Я знаю причину, но, видимо, азербайджанским историкам тоже необходимо провести более полноценное исследование. Как я уже сказал, этот фонд Хаястан собрал, наверное, несколько миллиардов. Кроме того, проживающие в Америке богатые армяне создали свои специальные фонды, фонды, принадлежащие членам их семей. За 30 лет, наверное, было собрано, по меньшей мере, несколько миллиардов, но судьба этих денег, как говорится, неизвестна. Потому что если взять все освобождённые места, даже места, где жило армянское население, то там нет никаких признаков развития. Посмотрите, в каком состоянии находится Шуша. Они пытались и сегодня пытаются представить Шушу всему миру как свой город. Если это ваш город, то почему он в таком состоянии?! В Шуше нет ни одного нового здания. Есть два новых здания. Одно из них принадлежало руководителям сепаратистов, а другое – еще одному армянину, проживающему за рубежом. Причем это виллы, частные дома. Нет ни одного здания. Все 17 родников в Шуше осушены. Хорошо, если это ваш город, то почему он в таком состоянии?!

Некоторые из тех, кто сейчас здесь находится, являются уроженцами села Туг. Я отвезу вас и в село Туг, посмотрите во что они его превратили. Находясь там, я пришел в ужас. Ежегодно они организовывали в Туге различные фестивали. Приглашались, приезжали гости из-за рубежа, и снимались видеокадры, которые создавали видимость того, что это будто бы хорошо развитое место. Оно находится в разрушенном состоянии, школа разрушена, дом культуры разрушен, можно сказать, все здания устарели. Вот истинное лицо армянской оккупации.

Они оккупировали нашу землю, подвергли население Азербайджана этнической чистке, разрушили все дома, здания, исторические памятники, да и для себя не наладили жизнь. Они хотели продолжать оккупацию еще 30 лет. Международная общественность, а также лица, занимавшиеся данным вопросом, можно сказать, закрывали на это глаза. Мы положили этому конец. Еще раз хочу сказать: освобождение год назад Гадрута может считаться историческим событием, потому что после этого мы уже продолжили наше победное шествие по различным направлениям. Одним из направлений был Физули. Не прошло и 10 дней после освобождения Гадрута, как мы освободили Физули. Еще одним направлением была Шуша. Та самая историческая дорога, которую мы называем Дорогой Победы, проходила в том числе через гадрутские леса. Таким образом, после взятия Физули 17 октября Армения получила еще более ощутимый удар, потому что от оккупации уже были освобождены Джебраил, Гадрут, Физули, то есть, крупные населенные пункты, а последующий ход войны известен всем.

Мы восстановим Гадрут. Мне представили генеральный план Гадрута, его первоначальную версию. У меня было много замечаний, поэтому сегодня я не взял с собой этот план. Над ним еще надо поработать. Но считаю, что в ближайший месяц наши архитекторы, строители поработают над новым планом, он будет представлен, и мы утвердим его.

А сегодня уже дан старт работам по восстановлению Гадрута. Заложен фундамент автодороги. Будут проложены четырехполосные автомобильные дороги Гадрут-Джебраил, Гадрут-Физули, построена подстанция "Гадрут", заложен ее фундамент, а также дан старт строительству мечети в Гадруте. Фундамент мечети тоже заложил я, и считаю, что это тоже историческое событие. Потому что в советское время большинство жителей поселка Гадрут составляли армяне, они, конечно же, не позволили бы построить здесь мечеть, да и в целом нам известно, что в советский период, во времена атеизма построить мечеть было невозможно.

Мы восстанавливаем историческую справедливость, а также проявляем приверженность нашим религиозно-духовным ценностям. В то же время подстанция, дорога являются уже одними из основных инфраструктурных проектов. Будут реализованы и другие проекты. Историческая часть Гадрута будет реконструирована. Есть уже первые изображения, связанные с ремонтом зданий. В то же время наблюдающийся в поселке этот беспорядок причиняет человеку боль. Невозможно представить поселок в таком виде. Мы намерены превратить Гадрут в центр международной культуры и туризма.

Основным направлением развития поселка и Ходжавендского района станет сельское хозяйство – растениеводство, животноводство, виноградарство. Здесь были традиции виноградарства, имеются очень благоприятные условия для выращивания винограда. Наряду с сельским хозяйством, Ходжавендский район станет очень важным туристическим центром, потому что туристический потенциал здесь достаточно велик. Здесь очень богатая природа, всюду горы, леса, реки, это райский уголок. Здесь расположены исторические памятники, мосты, а также знаменитая Азыхская пещера, Тагларская пещера. Армяне пытались арменизировать и Азыхскую пещеру. Они дошли до такой степени абсурда, что заявляли: в Азыхской пещере жили армяне. Не знаешь, смеяться или что еще делать. Именно азербайджанские археологи обнаружили Азыхскую пещеру. Они провели большую исследовательскую работу. Армяне просто ради пропаганды привозили сюда ученых из нескольких стран мира и устраивали шоу. Они, можно сказать, нанесли большой ущерб пещере. Во время предыдущей поездки сюда я поднялся до входа в пещеру. Для строительства в этих богатых историческими памятниками местах туристических центров, отелей я хочу пригласить и азербайджанских и иностранных инвесторов. Потому что в мире очень мало таких красивых и живописных мест, как Ходжавенд, поселок Гадрут. Армяне вырубили наши леса в Кяльбаджаре, Лачине и других местах. В Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском районах полностью уничтожены, вырублены, сожжены около 60 тысяч гектаров лесных угодий, то же самое и в Джебраиле, но не здесь. Поэтому природа здесь, можно сказать, осталась нетронутой. К тому же, здесь фактически не было населения. Так что мы должны сохранить девственную природу этого региона. После возвращения сюда граждане должны в первую очередь сами уделять внимание охране этой природы. Государство тоже, конечно, будет выполнять свои обязанности.

У нас очень большие планы, связанные с дальнейшим развитием Ходжавендского района, поселка Гадрут. Сегодня мы приступили к реализации этих планов. Сегодня ходжавендцы приехали на родную землю, отныне такие поездки будут осуществляться чаще.

Еще раз поздравляю вас с этим историческим днем, желаю вам здоровья, новых успехов. Спасибо.

Х Х Х

Депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов сказал:

- Многоуважаемый господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий, наш полководец.

Мы очень рады встрече с Вами в освобожденном Гадруте, и выражаем Вам признательность. Азербайджанский народ почти 30 лет ждал освобождения своих земель от оккупации.

Царившие в стране до прихода к власти великого лидера произвол, хаос, анархия, предательство и спекуляции некоторых политических торгашей ради собственных интересов и интересов ряда внешних сил – все это привело к оккупации наших земель. Страна переживала ужасные, катастрофические дни. Народу нужен был спаситель, лидер, способный избавить страну от этой катастрофы, этих ужасов. По настоянию и по просьбе народа великий лидер пришел к власти. С первого дня он заявил о поставленной цели: Наши земли будут освобождены от оккупации. Началась очень напряженная, трудная, самоотверженная работа в этом направлении.

С первого дня избрания Президентом Азербайджанской Республики в 2003 году Вы заявили, что мы освободим наши земли от оккупации. Были определены цели для достижения этой задачи. Вы определили их, и для достижения этих целей во всех направлениях, во всех сферах была проведена очень успешная, дальновидная, мудрая политика. Наша страна стала развиваться, укрепились государство и государственность. В стране была создана прочная внутренняя стабильность, диверсифицирована экономика. Опирающаяся на сильную экономику, наша армия развивалась, укреплялась с каждым днем. Усилились боеспособность и материально-техническая база армии.

Хочу отметить очень важный вопрос. В период Вашего президентства в стране сформировалось молодое поколение, воспитанное в духе преданности Родине, готовности к борьбе. Это очень важно. Вы всегда отмечаете это. Это молодое поколение сыграло огромную роль в достижении победы. Была уже создана почва для победного шествия. В 2016 году уже был сделан месседж об этом. Затем произошли Нахчыванские события. Наша армия взяла под контроль очень важные стратегические высоты. Это тоже был месседж. Наконец, Товузские события 2020 года. Но и это не стало уроком для врага, он не отказался от своих грязных намерений.

Во время выступления на конференции Организации Объединенных Наций Вы предупредили, что армяне готовятся к новой агрессии, новой войне, надо принять меры, чтобы предотвратить это. Но мер не приняли. Весь наш народ поддержал Ваше выступление. Наконец в ответ на очередную провокацию армян Азербайджанская армия по Вашему приказу начала контрнаступательную операцию. 27 сентября началось победное шествие. Мы победили под Вашим руководством как полководца. Вы всегда отмечаете, что хотя мы обладаем самым современным оружием, последнее, решающее слово за азербайджанским солдатом. Однако хочу отметить, что солдату необходим смелый, решительный, уверенный, мудрый полководец. Таким полководцем стали Вы. Под Вашим руководством азербайджанский солдат стал победителем, наши земли были освобождены от оккупации. Мы, азербайджанский народ, почти 30 лет ждали этой победы. Под Вашим руководством наш народ, нация, государство одержали эту победу. Наша победа, суверенитет, территориальная целостность под Вашим руководством будут вечными.

Да здравствует азербайджанский солдат, да здравствует Азербайджанская армия, да здравствуют азербайджанский народ и Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий господин Ильхам Алиев.

Слава Вам.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Х Х Х

Профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Тамилла Кенгерлинская сказала:

- Сегодня исторический и священный день. Мы - в родном Ходжавенде. Я очень хорошо понимаю, кому мы обязаны этими счастливыми моментами. Прежде всего Вам, господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий! Вашей мудрой политике, нашей героической и сильной Армии.

Наш народ понес потери. Мы склоняем головы перед памятью шехидов, да упокоит Аллах их души.

Я - внучка Джавад бека Рзабек оглу Мелик-Еганова. Это очень древний и известный род. Мой дед Джавад бек Мелик-Еганов был одним из видных деятелей Азербайджанской Демократической Республики, членом парламента, одним из тех, кто подписал Декларацию независимости. В 1930-х годах он стал жертвой репрессий и умер в ссылке. Не хочу много говорить о дедушке, потому что написаны различные научные статьи, снят документальный фильм. Я впервые ступила на землю моих предков, которые жили здесь веками, и очень трудно выразить словами переживаемые мною чувства. На протяжении этих 30 лет Вы каждый день закладывали камень этой Победы, шаг за шагом продвигались к этой Победе. Успех Вашей поистине гражданской деятельности отражает интеграцию четырех важных элементов в музыкальном исполнительском искусстве, которые присущи только гениям: сильный интеллект, глубина чувств, стальная воля и совершенная техника. На мой взгляд, добившись всего этого в своей политике, Вы принесли Победу азербайджанскому народу, и благодарный народ золотыми буквами вписал Ваше имя в мировую историю.

Еще раз выражаю Вам признательность. Большое Вам спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Благодарю.

Х Х Х

Заслуженный учитель Асиф Джахангиров сказал:

- Уважаемый господин Президент, мне многое хочется сказать. Не знаю, смогу ли я передать Вам все свои мысли. Вы подарили нам эти мгновения счастья, мы смогли увидеть родные земли, по которым тосковали много лет, смогли пройтись по этой земле. Это несравненное счастье. Честно говоря, я долгие годы жил в печали. Думал, что не увижу этих дней. Теми моментами, которые я сегодня переживаю, Вы продлили на несколько лет не только мою жизнь, но и жизнь всего нашего пожилого поколения. Потому что мы начали спокойно дышать. Мы всегда ходили с опущенной головой, потому что были побежденной страной. Сегодня мы ходим с высоко поднятой головой. У нас всегда на лице улыбка, радость, мы живем с ощущением счастья.

Конечно, мы хорошо понимаем, что все это произошло благодаря очень большой стратегии. Это - плод ее реализации. Безусловно, это чудо, господин Президент. Потому что сам народ объединился. Наши солдаты, наши офицеры - я встречался с нашими солдатами, общался и во время этой войны, - это был удивительный подвиг. Все называли Ваше имя, все говорили, что готовы умереть. У меня разрывалось сердце, когда я увидел в День памяти на телеэкранах лица, портреты этих юношей. Потому что эти наши дети, рожденные в 1999-м, 2000-м и 2001-м годах, - настоящие шехиды. Потому что они сознательно были готовы идти на смерть во имя родной земли, во имя нашей страны, во имя нашего народа. Это национальное единство, эта сплоченность привели нас к нашей Победе. Благодаря Вашему стратегическому подходу мы добились этого успеха, Победы. Вы очень верно сказали о фальшивых интерпретациях так называемых армянских историков. Наш род также происходит из села Туг Шушинского уезда Елизаветпольской губернии. Там родились мой отец, дед. Мои предки появились на свет и жили и в Туге, и в городе Шуша Карабахского ханства. И центром этой Елизаветпольской губернии был наш родной город Гянджа. Тем армянам, которые говорят, что Азербайджан не имел никаких связей с этими карабахскими землями, достаточно только указать на то, что русский царь выбрал наш город Гянджу центром Елизаветпольской губернии, в которую входили и Шуша, и Зангезур, и Джебраил. Значит наши и политические, и экономические, и социальные, и культурные узы, вся эта земля всегда были связаны именно с Азербайджаном.

Я очень благодарен Вам. Своей грандиозной политикой Вы доказали всем, что Карабах - это действительно Азербайджан. Карабах всегда был и всегда будет Азербайджаном.

Слава Вам. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Х Х Х

Заслуженный учитель, педагог азербайджанского языка и литературы Салакатинской полной средней школы Гюльтекин Агаева сказала:

- Уважаемый Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, освободитель Карабаха. Привязанный к родному народу, любящий свою страну глава государства, патриот, чье сердце бьется любовью к Родине, Президент каждого азербайджанца. Ваша Победа доставила чувство великой радости азербайджанскому народу. Вы восстановили историческую справедливость, выполнили завет своего отца. Эта Победа – результат Вашего величия и в то же время проводимой Вами успешной политики. Уже год, как азербайджанский народ переживает свои самые счастливые дни. На наших родных землях, почти 30 лет находившихся под армянской оккупацией, развевается трехцветный флаг Азербайджана. Смелые, патриотичные, героические сыны нашей армии, отважные, доблестные бойцы под руководством Верховного главнокомандующего – под Вашим руководством ценой своей жизни и крови освободили наши регионы, села, поселки, горы, леса, поля, годами находившиеся под оккупацией.

Они героически сражались и стали шехидами с любовью к Родине, болью за Карабах, местью за Ходжалы. Получившая достойный ответ от азербайджанской армии за 44 дня Отечественной войны Армения наконец поняла, что беспомощна перед "Железным кулаком", и признала горькое поражение.

Уважаемый Президент, мы завоевали эту победу не только на поле боя, но и в информационной войне. Интервью, данные Вами иностранным журналистам, дипломатам, аргументированные ответы на их предвзятые вопросы стали Вашим успехом и источником гордости для каждого из нас.

Господин Президент, такая историческая встреча происходит в жизни нас, ходжавендцев, во второй раз. 4 октября 2008 года Вы приезжали на открытие поселка Ходжавенд на территории Бейляганского района и встречались там с вынужденными переселенцами. Я тогда тоже выступила перед Вами. Сказала в своем выступлении: господин Президент, мы от всей души верим, что Вы скоро освободите эти земли, и вынужденные переселенцы возвратятся в свои дома, на земли предков. Я выразила Вам признательность за новый поселок, а Вы сказали, что это временные поселки для того, чтобы вынужденным переселенцам жилось комфортно. Мы обязательно освободим наши земли и построим там еще лучшие дома со всеми удобствами для жизни людей, школы и другие объекты. Слава Аллаху, наши мечты сбылись. Нас радует гигантская восстановительная работа, проводимая сегодня в освобожденных от оккупации регионах, это и удивляет, и поражает мир.

Господин Президент, я хочу, чтобы Вы передали от нас, ходжавендцев, привет Мехрибан ханым Алиевой. На нашей первой встрече Мехрибан ханым была с нами. Я обратилась к ней и сказала: Мехрибан ханым, за широкомасштабную, неоценимую работу, которую Вы как первая леди проводите для Азербайджана, вы - лучшая из лучших первых леди. А сегодня я добавляю: Вы также героиня, патриот. На одной из встреч с вынужденными переселенцами Вы сказали, что Ваша цель, чтобы "Гарабаг шикястяси" звучал в каждом регионе Карабаха. Слава Аллаху, наша мечта сбылась в Шуше. "Гарабаг шикястяси", исполненный в Шуше, на Джыдыр дюзю, был услышан не только в Карабахе, прилегающих районах, но и во всем мире.

Господин Президент, мы гордимся Вами. Я горжусь тем, что у нас такой Президент, как Вы. Как учитель, как мать, как представитель интеллигенции, любящая Родину, народ, Президента, говорю: Да хранит Вас Аллах!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Х Х Х

Профессор кафедры общей хирургии Азербайджанского медицинского университета Мубариз Алиев сказал:

- Уважаемый Президент, прежде всего, от имени населения Ходжавенда выражаем Вам глубокую признательность за то, что Вы приехали на нашу родину, на землю, где мы родились, и за то, что постоянно держите эти места в поле своего зрения. Нам дорога эта земля. Посмотрите, как здесь красиво.

Моя двоюродная сестра Тамилла ханым - профессор. я тоже профессор, а также внучатый племянник Джавад бека Мелик-Еганова. Вы отомстили за наших дедов. Туг был культурным центром и столицей Дизагского махала. До 1939 года центром Дизагского района были Туг и Гадрут.

Вы правильно отметили, армяне здесь не жили. Никогда здесь не было армян. Здесь был царский пристав, который сидел в Туге. Была пограничная застава, и во времена российской империи армян перевезли с другого берега Араза и собрали вокруг этой заставы. Здесь они создали провинцию против азербайджанского села Туг, чтобы она стала ему конкурентом. В конце концов Туг, который был столицей Дизагского махала, в 1939 году ликвидировали, а Гадрутский район сделали центром территории, которая была искусствено заселена армянами. Но сегодня это не армянская территория, она никогда ею и не была. Это - азербайджанская, тюркская земля.

Я родился там, потом жил в Сумгайыте, много лет прожил в Москве. В 1989 году я, получив звание кандидата наук, по направлению приехал из Москвы и прописался в селе Туг. Туг всегда был мне дорог. Имелись одиннадцать албанских храмов или церквей, но это были тюркские храмы. Я все их знаю. Они исторически арменизировали эти храмы. Помню, мой отец был учителем истории и преподавал в селе Туг. А моя мать была учительницей литературы и даже какое-то время работала заведующей учебной частью. Они говорили, что армяне по ночам приходили и меняли там албанские христианские кресты на армянские. Они даже занимались мерзкими делами: вскрывали могилы погребенных святых, снимали с них албанские кресты и заменяли их армянскими. Мы являемся свидетелями всех их мерзостей.

Когда Вы назвали Tуг, мы невольно стали аплодировать. Туг действительно очень дорогое место для нас. Я тоже участвовал в этих боях, являюсь участником и Первой, и Второй карабахских войн. Как только начались события в Товузе, мой сын пошел добровольцем на военную службу. 27 сентября я отправился в Агдам, в Сарыджалинский военный госпиталь. Я знал, что это самое напряженное место, туда привозили раненых из Гадрута, Тертера, Агдере. Работа была организована очень хорошо.

Была налажена качественная медицинская система, намного лучшая, чем в Первую Карабахскую войну. Раненых оперировали на уровне европейских стандартов. Там было много профессоров. Мы работали днем и ночью. Вокруг этого госпиталя падало много снарядов от "Града" и "Смерча", вокруг все горело, но Аллах хранил этот госпиталь и раненых. Мы ни разу не оперировали, спустившись в убежище. Несмотря на все это, мы очень успешно проводили операции. Я видел, какой энтузиазим, самоотверженность проявляли раненые, как они любили Вас. Каждый раз они ждали Ваших выступлений: что скажет уважаемый Президент. Когда Вы сказали, что Гадрут освобожден от оккупации, все стали меня обнимать и целовать. За то, что Вы подарили нам такое счастье, мы, карабахцы, назвали вас "карабахским бейлярбеком". Вы - бейлярбек Карабаха. Эльман муаллим правильно сказал, Вы завоеватель, полководец, но еще и карабахский бейлярбек.

Я тоже не остаюсь в стороне, мы большой командой работаем с Министерством экономики. Действительно Министерство экономики под Вашим руководством разработало большую программу. Мы хотим построить санаторий в селе Туг. Я часто бываю за границей, в зарубежных странах, в американских штатах, во всех странах Европы, на конгрессах у меня хорошие друзья, и они тоже интересуются этой работой. Каждый раз мне звонят из зарубежных стран и поздравляют немцы, британцы, французы и итальянцы. Я очень радуюсь. Это счастье подарили нам Вы. Вы успешно довели до конца дело нашего великого лидера.

Наша семья состоит из трех человек: меня, жены и сына. Она всегда готова дать Вам двух солдат.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Мубариз Алиев: Спасибо.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Прежде всего, благодарю за добрые слова. В поддержку ваших слов мы должны сегодня отметить и деятельность врачей, проявивших самоотверженность во время войны. Действительно, в тех тяжелых, сложных условиях врачи днем и ночью без устали, рискуя жизнью, помогали раненым. Именно врачи были одной из причин того, что у нас было не так много шехидов. Потому что как только началась война первый из моих приказов заключался в том, что раненым должно оказываться самое высокое обслуживание. Раненые немедленно должны выноситься с поля боя и на санитарных машинах доставляться в ближайший медицинский центр. Могу сказать, что и врачи, и представители исполнительных органов, а также солдаты, зачастую рискуя жизнью, выносили раненых товарищей с поля боя и передавали их в распоряжение врачей.

Если вы посмотрите на географию наших медицинских центров в последние годы, то увидите, что особое внимание уделялось регионам, прилегающим к фронтовой зоне, линии соприкосновения. И это неслучайно, потому что война была неизбежна. Здесь было отмечено, я говорил, что земли будут освобождены от оккупации. Я и говорил это, и верил в это, и знал, что так и будет. Конечно, мы не хотели, чтобы проливалась кровь, хотели освободить наши земли мирным путем. Но наша чаша терпения уже переполнилась, и была проведена всесторонняя подготовка к войне – как в экономической сфере, сфере военного строительства, материально-технического обеспечения, так и в области здравоохранения. Поэтому мы, к примеру, создали недалеко от линии соприкосновения в Физулинском районе крупный медицинский центр. Мы создали крупные медицинские центры в Евлахе, затем в Геранбое, Агдаме, Барде. Считаю, что лечение наших раненых военнослужащих там спасло жизнь многим из них. Поэтому хочу выразить особую признательность врачам и лично вам. Как только началась война, вы добровольно отправились в боевую зону. Действительно, Агдамский регион был самым тяжелым, из-за его близости к линии соприкосновения армяне постоянно подвергали наши села обстрелу. В ходе апрельских боев армянские вооруженные силы больше всего обстреливали Агдам. Именно в Агдаме было больше всего разрушенных домов.

Говоря о победе, мы, конечно, должны отметить солидарность нашего народа. Потому что азербайджанский народ стал опорой для нашей армии, для меня, поверил в нас и был абсолютно уверен в том, что мы одержим историческую Победу. Так и случилось. Азербайджан одержал историческую Победу. Об этой войне будет написано еще много книг, статей, участники войны будут делиться воспоминаниями. А я как человек, руководивший всей этой работой, как Верховный главнокомандующий, еще раз убедился в том, каким великим является азербайджанский народ. Когда мы принимали меры, связанные с созданием убежищ в регионах, близких к линии соприкосновения, граждане сами помогали нам. Оснащение нашей армии было обеспечено полностью, она ни в чем не нуждалась. Но граждане сами стремились оказать помощь. В связи с мобилизацией тысячи молодых людей собирались у военных комиссариатов, желая добровольно отправиться на фронт. Некоторым говорили, что в этом нет необходимости, и они обижались. Сколько я получал писем, в которых говорилось: Верховный главнокомандующий, мне не позволяют пойти на фронт, прошу Вас, разрешите мне. Раненые, не долечившись, отправлялись на фронт. Не было ни одного дезертира. Ни одного. Посмотрите, мы 44 дня вели бои, причем некоторые из них были очень тяжелыми, особенно на первом этапе, когда пришлось прорывать линию соприкосновения, и наши граждане шли на смерть. Вот, в чем причина Победы.

Конечно, наряду со всеми остальными факторами, подготовка носила системный характер. Шла длительная всесторонняя подготовка – в сфере экономики, международных отношений, армейского строительства, нашей молодежи прививались чувства патриотизма, ненависти к врагу. Эта подготовка в итоге привела к такой грандиозной победе, которой сегодня гордятся, по праву гордятся весь азербайджанский народ, миллионы азербайджанцев, проживающих в Азербайджане и за рубежом, все мы гордимся.

Встречи с бывшими вынужденными переселенцами сегодня приобрели совершенно иной характер. Как вам известно, с 2003 года я по нескольку раз в год встречался с вынужденными переселенцами, как на открытиях, - были построены более 100 городков, я участвовал в открытии каждого из них, - так и на других мероприятиях. Я видел, что в последние годы надежда в их глазах гаснет, и это естественно. Сколько можно ждать? Сколько можно говорить: Минская группа приехала, уехала, выступила с предложением, армяне не приняли?! Должен открыто сказать, сколько лет нас обманывали. Я не мог им сказать. Даже во время войны, давая многочисленные интервью, я не мог говорить обо всех наших планах, потому что это была военная тайна. Наша основная цель заключалась в том, чтобы одержать полную победу, поднять флаг в Шуше. Сейчас я могу сказать, что эта задача была поставлена с первого дня войны, и мы ее выполнили.

Я прекрасно понимаю мучения, страдания вынужденных переселенцев, потому что, возможно, больше всех в Азербайджане контактирую с ними я. Для того, чтобы оправдать их надежды, выполнить перед ними эту историческую миссию, вернуть их на земли предков, мы должны были, как говорится, мобилизовав все силы, пойти вперед с лозунгом "Умрем, но не отступим!". И мы пошли. Сегодня понятия вынужденный переселенец уже нет. Сегодня бывшие вынужденные переселенцы готовятся к возвращению в свои края. Это первая поездка в Ходжавенд, отныне такие поездки будут организовываться. Мы постараемся завершить восстановительные работы в максимально короткие сроки, так же, как в короткий срок завершили войну, чтобы вы вернулись, вернулись в этот райский уголок. Все земли дороги нам, являются раем для нас. Отныне азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных землях.

Еще раз поздравляю вас, желаю вам здоровья, успехов.

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Затем была сделана фотография на память.

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Президент Ильхам Алиев: Здравствуй, герой, как дела?

Житель: Вы присвоили мне звание Национального героя.

Президент Ильхам Алиев: Да, присвоил. Ты заслуживаешь его.

Житель: Да хранит Вас Аллах, да ниспошлет Он Вам здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Житель: Здравствуйте, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Добро пожаловать.

Житель: Благодарю за то, что вернули меня в Туг, в мой дом. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас поедем в Туг.

Житель: Благодарим Вас, господин Президент, мы гордимся Вами.

Другой житель: Я – студент Бакинской высшей школы нефти. От имени студентов хочу сказать, что все мы гордимся Вами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, передай привет своим друзьям-студентам. Большое спасибо.

Эти места могут стать великолепным туристическим центром. К тому же, уже есть Физулинский аэропорт. А сейчас мы прокладываем сюда дорогу из Физули. Из Физули в Гадрут по четырехполосной дороге можно будет добраться за 20 минут.

Житель: Прекрасные дороги строятся, господин Президент.

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Президент Азербайджана вместе с представителями общественности Ходжавенда отправился в село Туг.