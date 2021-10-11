Азербайджанский народ будет впервые отмечать День независимости как победитель – первый вице-спикер парламента

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ впервые после 1991 года будет отмечать День независимости - 18 октября как народ - победитель, восстановивший территориальную целостность своей Родины.

Об этом сказал 11 октября первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли во время обсуждения законопроекта «О Дне независимости» на заседании парламента, сообщает в понедельник Trend.

Он напомнил, что 18 октября 2021 года исполнится 30 лет со дня принятия Конституционного акта «О государственной независимости Азербайджана».

Гусейнли отметил, что законопроект, поступивший в парламент за подписью Президента Азербайджана, имеет важное политическое и историческое значение в период, когда азербайджанские земли освобождены от оккупации и полностью восстановлена территориальная целостность страны.

Первый вице-спикер добавил, что в законопроекте отражены такие исторические дни, как обретение и восстановление независимости, имеющие исключительное значение для национальной истории,

Отметим, что согласно законопроекту, 28 мая в Азербайджане будет отмечаться День независимости, а 18 октября - День восстановления независимости.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)