Утвержден Меморандум о взаимопонимании по учениям азербайджанской армии и спецназовцев ВС Турции
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Меморандума о взаимопонимании "По учениям азербайджанской армии и спецназовцев ВС Турции между правительством Азербайджана и правительством Турции".
Согласно закону, утвержден вышеуказанный Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Баку 2 июля 2021 года.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Состоялась рабочая встреча президента "АзИз" с председателем межпарламентской комиссии Израиль - Азербайджан
Фарид Гайыбов принял участие в церемонии встречи спортсменов, вернувшихся с чемпионата мира по борьбе (ФОТО)
ОАО "Азерсу" заинтересовано в закупке оборудования для водной инфраструктуры европейского производства
Азербайджан может расширить сотрудничество с немецкими компаниями в сфере развития водной инфраструктуры
Врач-стоматолог Назим Панахов: 70 процентов случаев потери зубов у взрослых вызваны заболеваниями десен
Немецкие технологии могут быть полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай - посол Германии
На освобожденных землях Азербайджана до конца года появятся автоматические гидростанции - замминистра