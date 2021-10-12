Утвержден Меморандум о взаимопонимании по учениям азербайджанской армии и спецназовцев ВС Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Меморандума о взаимопонимании "По учениям азербайджанской армии и спецназовцев ВС Турции между правительством Азербайджана и правительством Турции".

Согласно закону, утвержден вышеуказанный Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Баку 2 июля 2021 года.