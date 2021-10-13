Джейхун Байрамов примет участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отбыла в Минск для участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В рамках визита Байрамов также проведет ряд двусторонних встреч.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)