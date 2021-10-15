Главы СГБ и Службы внешней разведки Азербайджана приняли участие в Совещании руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ

БАКУ /Trend/ - В Москве 13 октября прошло очередное заседание Совещания руководителей органов безопасности и служб контрразведки государств СНГ, в котором приняли участие глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и глава Службы внешней разведки Азербайджана генерал-полковник Орхан Султанов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт СГБ.