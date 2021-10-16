Награждена группа деятелей культуры Азербайджана - Распоряжение

Политика 16 октября 2021 14:10 (UTC+04:00)
Награждена группа деятелей культуры Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы деятелей культуры.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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