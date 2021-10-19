Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Словакии в расширенном составе

БАКУ /Trend/ - Проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Словакии Ивана Корчока в расширенном составе.

Об этом говорится в публикации на официальной странице в Twitter главы МИД Азербайджана, передает Trend.

Отметим, что ранее сегодня Иван Корчок был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Перевод: Турал Гараджаев)