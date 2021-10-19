Азербайджан - сторонник нормализации отношений с Арменией - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - сторонник нормализации отношений с Арменией в соответствии с нормами и принципами международного права.

Об этом во вторник сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся в стране министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком, сообщает Trend.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что для этого важно выполнять пункты совместных заявлений по Карабаху, а также подчеркнул, что Азербайджан выполняет все обязательства, вытекающие из этих заявлений.

"Путь реваншизма или сотрудничества - дело выбора Армении. Азербайджан всегда реагирует на позитивные шаги по сотрудничеству. Но если возникнет какая-либо угроза против нашей страны, то будет дан адекватный ответ", - добавил министр Джейхун Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)