Армения должна предпринять действенные шаги в вопросе открытия коммуникаций – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан демонстрирует конструктивную позицию в вопросе нормализации отношений с Арменией.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в среду на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом, сообщает Trend.

Он добавил, что Азербайджан выполняет свои обязательства по открытию коммуникаций в Карабахе: «Армянская сторона тоже должна предпринять действенные шаги в этом направлении».

Напомним, что делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хорватии, находится с визитом в Азербайджане.

Ранее хорватский министр был принят главой азербайджанского государства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)