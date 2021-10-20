Армения должна предпринять действенные шаги в вопросе открытия коммуникаций – Джейхун Байрамов
БАКУ /Trend/ - Азербайджан демонстрирует конструктивную позицию в вопросе нормализации отношений с Арменией.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в среду на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом, сообщает Trend.
Он добавил, что Азербайджан выполняет свои обязательства по открытию коммуникаций в Карабахе: «Армянская сторона тоже должна предпринять действенные шаги в этом направлении».
Напомним, что делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хорватии, находится с визитом в Азербайджане.
Ранее хорватский министр был принят главой азербайджанского государства.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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