В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии в расширенном составе (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 11:52)

БАКУ /Trend/ - В Баку сегодня прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его хорватского коллеги Гордана Грлич-Радмана в расширенном составе, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

На встрече с участием делегаций обеих стран были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Хорватией, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе на платформах ЕС и "Восточное партнерство".

Министр Джейхун Байрамов отметил успешное развитие отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнул важность продолжения политического диалога и организации взаимных визитов и встреч высокого уровня.

Гордан Грлич-Радман отметил, что его страна заинтересована в углублении связей с Азербайджаном.

Министры провели обмен мнениями по ряду вопросов повестки двухстороннего сотрудничества, в том числе систематическому проведению межмидовских политических консультаций, расширению межпарламентских связей, а также по перспективам развития связей в экономической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной, туристической сферах, сфере высоких технологий и др. направлениям. Было подчеркнуто, что организация бизнес-форума внесет вклад в расширение связей в торгово-экономической сфере.

Глава МИД Азербайджана проинформировал коллегу о последней ситуации на освобожденных территориях Азербайджана, в частности, вопросах по выполнению трехсторонних заявлений, об осуществляемых восстановительных работах и работах по разминированию. Учитывая опыт дружественной Хорватии в сфере разминирования, было отмечена возможность ее участия в восстановительном процессе освобожденных азербайджанских территорий.

На встрече министры также обменялись мнениями по ситуации в регионах и вопросам, входящим в глобальную повестку дня.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)