Президент Ильхам Алиев: После завершения восстановительных работ во всех освобожденных городах и селах улицы будут названы именами наших шехидов

БАКУ/Trend/ - После завершения восстановительных работ во всех освобожденных городах и селах улицы и школы будут названы именами наших шехидов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 25 октября на встрече с представителями общественности Губадлинского района.