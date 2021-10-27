В Азербайджане создается подсистема Zəfər в связи с семьями шехидов и ветеранами – Указ (версия 2)

изменен заголовок (первая версия в 14:13)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 октября подписал указ о создании подсистемы Zəfər в централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно указу, вносится изменение в "Положение о централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана", и будет усовершенствован механизм обмена информацией по гражданам, получившим статус шехида и члена семьи шехида, лицам, имеющим инвалидность в связи с войной, и по обмену информацией о ветеранах войны.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено в месячный срок обеспечить формирование подсистемы; интеграцию в подсистему государственных органов, указанных ниже; совместно с Госслужбой особой связи и информационной безопасности Азербайджана принять необходимые меры для обеспечения защиты информации, вносимой в подсистему, а также другой информации, охраняемой законом; обеспечить передачу информации о лицах, которым назначена инвалидность в связи с войной, из подсистемы Əlillik (TSERAS) в подсистему Zəfər.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено обеспечить интеграцию подсистемы в Информационную систему электронного правительства.