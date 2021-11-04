Президент Ильхам Алиев: Мы готовы начать мирные переговоры и подписать мирный договор с Арменией

БАКУ /Trend/ - Мы готовы начать мирные переговоры и подписать мирный договор с Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".