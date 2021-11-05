Климатические изменения привели к росту числа беженцев и мигрантов - экс-президент Хорватии

БАКУ /Trend/ - Климатические изменения привели к росту числа беженцев и мигрантов во всем мире.

Об этом сказала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в ходе панельных дискуссий в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

По ее словам, необходимо пресекать преступления против человечности, подстрекательства к конфликтам, исследовать их причины.

"Мигранты должны вносить свой вклад в страну, в которой они живут, стать ее полезными гражданами. Необходимо сделать так, чтобы они чувствовали себя частью общества, в которое эмигрировали", - сказала Грабар-Китарович.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)