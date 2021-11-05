Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход – глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход.

Об этом, выступая в пятницу на конференции «44-дневный путь Победы» в Университете ADA в Баку, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Trend.