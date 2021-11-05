Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генсеком Тюркского совета Багдамом Амреевым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Стороны обсудили предстоящий саммит Тюркского совета и подготовку к заседаниям, которые будут проведены до него, обменялись мнениями в связи с документами, которые будут приняты.

Байрамов подчеркнул, что сотрудничество с Тюркским советом имеет значение для Азербайджана, а также добавил, что работа, проводимая в период председательства Азербайджана, является тому наглядным примером.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, стоящим на повестке дня.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)