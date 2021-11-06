США выделили $500 тыс. на разминирование территорий Азербайджана, пострадавших во время войны

БАКУ /Trend/ - США выделили 500 тысяч долларов на гуманитарное разминирование территорий, которым был нанесен ущерб во время второй Карабахской войны, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в Баку.

Финансирование будет направлено на наращивание технического потенциала организаций по разминированию и обезвреживание смертоносных мин и неразорвавшихся боеприпасов, говорится в сообщении.

«Эти усилия сыграют решающую роль в укреплении безопасности и предоставлении перемещенным ранее общинам возможности вернуться в свои дома и восстановить прежнюю жизнь», - отмечается в сообщении.