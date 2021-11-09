США привержены продвижению безопасного и мирного будущего для региона Южного Кавказа - заявление

БАКУ /Trend/ - США привержены продвижению безопасного и мирного будущего для региона Южного Кавказа.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане, распространенном в связи с годовщиной подписания заявления о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.