В Азербайджане 11 актов амнистии до сегодняшнего дня коснулись более 117 тыс. человек - минюст

БАКУ /Trend/ - 11 амнистий, объявленных до настоящего времени в Азербайджане, коснулись свыше 117 тысяч человек.

Об этом сказала в четверг глава управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Айнур Сабитова на круглом столе с участием представителей СМИ на тему: "Очередное проявление гуманной политики государства", посвященном Акту об амнистии, объявленной по случаю 8 ноября - Дня Победы, сообщает Trend.