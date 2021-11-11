В Азербайджане 11 актов амнистии до сегодняшнего дня коснулись более 117 тыс. человек - минюст
БАКУ /Trend/ - 11 амнистий, объявленных до настоящего времени в Азербайджане, коснулись свыше 117 тысяч человек.
Об этом сказала в четверг глава управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Айнур Сабитова на круглом столе с участием представителей СМИ на тему: "Очередное проявление гуманной политики государства", посвященном Акту об амнистии, объявленной по случаю 8 ноября - Дня Победы, сообщает Trend.
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