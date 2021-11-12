Тюркский совет вносит значительный вклад в процветание, мир и безопасность региона - Ялчин Топчу

БАКУ /Trend / - Тюркский совет является важной международной структурой, которая вносит значительный вклад в процветание, мир и безопасность региона.

Об этом сообщил Trend главный советник президента Турции Ялчин Топчу.

Он отметил, что VIII саммит Тюркского совета под председательством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошел на острове "Демократии и Свободы" под девизом "Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху".

"Саммит лидеров тюркских государств стал свидетельством мира и процветания тюркского, исламского мира и всего человечества.Тюркский совет с его географией, охватывающей три континента, и с национальным доходом, достигающим двух триллионов долларов, является важной международной структурой", - заявил он.

Топчу также отметил, что VIII саммит лидеров Тюркского совета очень важен с точки зрения времени и международной повестки дня.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)