Сергей Марков в Шуше: Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению этой земли будут выполнены

БАКУ/Trend/ - Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий будут выполнены.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции в городе Шуша.

«Шуша будет одной из туристических жемчужин Азербайджана. Мы рады, что город Шуша вернулся на родину – Азербайджан», - сказал он.