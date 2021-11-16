Ведется следствие по факту подрыва на мине автомобиля, в котором находился генерал-майор Хикмет Гасанов - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - По факту подрыва на мине автомобиля, в котором находился генерал-майор Хикмет Гасанов, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Об этом во вторник сказал Trend старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов.

Он отметил, что уголовное дело возбуждено по ст. 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух и более лиц) и по ст. 29, 120.2.12 (попытка убийства на национальной, расовой почве) УК Азербайджана.

Напомним, что автомобиль, в котором находился генерал-майор Хикмет Гасанов, 20 ноября прошлого года подорвался на мине на территории освобожденного Агдамского района.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)