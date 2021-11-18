В случае разворачивания войны Армения может потерять и Зангезур - Максим Шевченко

БАКУ/Trend/ - В случае разворачивания войны Армения может потерять и Зангезур.

Об этом сказал Trend известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, комментируя недавние провокационные действия Армении на границе с Азербайджаном.

"Эти противостояния являются следствием незавершенности политического процесса после войны 2020 года. Я уверен, что внутри армянского общества есть желания реванша, горечь от поражения и надежды на внешнего союзника, который придет и спасет. Когда нацистская Германия терпела поражение, уже с конца 1943 года ее судьба была предрешена. В Германии до последнего рассчитывали, что Сталин поссорится с Рузвельтом, появится чудо-оружие. Надо давать отпор провокаторам, но при этом двигаться по пути мирного процесса, в том числе помогая армянскому обществу обрести этот путь", - сказал он.

Шевченко считает, что в случае разворачивания войны Армения может потерять очень многое.

"Азербайджан за эти два дня ясно показал, что "крики" армянской стороны могут привести к тому, что Армения и Зангезур потеряет. Армения рассчитывает на то, что Россия обрушится на Азербайджан. Это наивный расчет. Более того, это преступный расчет, поскольку втягивает Россию в интересы в регионе. Россия не будет вмешиваться, не будет воевать за Армению", - подчеркнул российский политолог.

Кроме того, Шевченко прокомментировал заявления армянской стороны касательно якобы неизбежности противостояния между Россией и Турцией.

"Армянская сторона постоянно говорит, что столкновение между Россией и Турцией неизбежно. Я не считаю, что это неизбежно. Мы видим вполне нормальную кооперацию. Мы видим, как Президент Путин и Президент Эрдоган обмениваются телефонными звонками, встречаются. Россия строит в Турции огромную атомную электростанцию, ведет переговоры о продаже Турции самых современных систем российского вооружения. Поэтому это очень опасные иллюзии, которые могут привести к террористическим и диверсионным актам, подобно тому, что произошло недавно в селе Дашалты. Армения находится в ситуации иллюзий. Нет ничего опаснее в политике, чем иллюзии", - заключил Максим Шевченко.