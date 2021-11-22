Французские власти нарушают собственные законы - посол Рахман Мустафаев о поездках армянских сепаратистов во Францию

БАКУ /Trend/ - Вопросы, регулирующие внешнеполитическую деятельность органов местного самоуправления Франции, ее законодательство, включая конституцию, нарушаются самими французскими властями.

Об этом в понедельник Trend сказал посол Азербайджана во Франции и по совместительству в Ватикане Рахман Мустафаев.

Вопрос: Г-н посол, как вы прокомментируете продолжающийся визит во Францию армянских сепаратистов из Ханкенди?

Ответ: Прежде всего, с точки зрения международного права данный визит ничего не меняет ни в статусе т.н. «делегации», члены которой въехали на территорию Франции по армянским паспортам и являются гражданами Армении, проживающими на территории Азербайджанской Республики, ни в статусе территории, на которой они проживают. В соответствии с административно-территориальным делением нашей страны это районы Азербайджанской Республики.

В связи с этим визитом вновь возникают вопросы к Франции.

Почему МИД Франции и ее посольство в Армении продолжают оказывать визовую поддержку сепаратистам, представляющим никем не признанное, в том числе Францией, нелегитимное образование?

Почему на территории Франции продолжает действовать т.н. «представительство Нагорного Карабаха», в уставе которого написано, что целью его деятельности является содействие признанию Карабаха со стороны Франции? Это является нарушением международных и двусторонних французско-азербайджанских обязательств Франции, а также ее внутреннего законодательства.

Как данный визит и встречи сепаратистов с мэрами и главами департаментов Франции соотносятся с заявлениями французской стороны о необходимости укрепления доверия и достижения мира между Арменией и Азербайджаном? Ведь очевидно, что визит, встречи и сделанные в ходе них заявления лишь подогревают сепаратистские настроения в тех районах Азербайджана, где временно размещен миротворческий российский контингент.

Вопрос: В подобных ситуациях французская сторона традиционно заявляет о разделении властей и о том, что исполнительная власть не может вмешиваться в деятельность мэров и органов местного самоуправления.

Ответ: Это несерьезное заявление, оно свидетельствует о стремлении французской стороны уйти от ответственности. Разделение властей действительно существует, но оно не касается сферы внешней политики Франции. Статьи 1, 5, 14, 20, 52 и 72 Конституции Франции от 4 октября 1958 г. предусматривают, что вопросы внешней политики страны находятся в исключительной компетенции президента республики. А статья L-1115-1 Генерального кодекса органов местного самоуправления – главный документ, регулирующий деятельность данных органов - четко определяет, что органы местного самоуправления, будь то коммуны, города, метрополии, департаменты и регионы ни в какой форме не могут вступать в какие-либо отношения с зарубежными образованиями, не признанными французским государством, и должны действовать строго в рамках международных обязательств Франции. Таким образом, налицо грубое нарушение собственного законодательства руководителями органов местного самоуправления.

Вопрос: Г-н посол, означает ли это, что встречи, переговоры и заявления, сделанные главами органов местного самоуправления Франции совместно с сепаратистами, являются нарушением законодательства Франции?

Ответ: Безусловно, они являются нарушением главного закона страны – Конституции и связанных с ней других правовых актов. В частности, в соответствии с Циркуляром от 24 мая 2018 г., подписанным министрами иностранных и внутренних дел Франции, который разъясняет для органов местного самоуправления их права и обязанности в области внешних связей, запрещено использование средств местных бюджетов для проведения каких-либо мероприятий с представителями незаконных, не признанных Францией зарубежных территориальных образований, как бы они себя не называли. Незаконными являются также любые обсуждения, ведущие к принятию каких-либо обязательств в отношении территориальных образований, не признанных Францией. А мы знаем, что такие обсуждения с сепаратистами велись в ходе данного визита.

Более того, в соответствии с указанным Циркуляром не только подписанные документы, но и любые заявления с выражением солидарности, дружбы и политической поддержки с представителями непризнанных образований являются также незаконными и должны быть аннулированы в административных судах.

Вопрос: В таком случае как должны были реагировать французские власти в данной ситуации?

Ответ: Отмечу, что для этого во Франции существует институт префектов, который был учрежден еще Наполеоном в 1800 г. Префект является должностным лицом высокого уровня, функции которого определены 72-й статьей Конституции Пятой Республики. В ней отмечается, что префект - это «представитель государства, представитель каждого члена правительства в местных органах власти, стоящий на страже национальных интересов, осуществляющий административный контроль и соблюдение законов». Это очень влиятельный институт, префекты назначаются президентом страны. Наполеон даже писал, что префекты – это «императоры в миниатюре». Они должны следить за соблюдением Конституции на территории своей страны, в частности, обеспечивать соблюдение главами органов местного самоуправления тех положений законодательства, которые относятся к сфере внешних, зарубежных связей.

Поэтому в данной ситуации префекты тех территорий, где состоялись встречи с сепаратистами, должны были получить соответствующие инструкции от МИД Франции и обеспечить соблюдение на своей территории законодательства Франции, регулирующего деятельность органов местного самоуправления в области внешних сношений.

Вопрос: Что конкретно должны были сделать префекты?

Ответ: Префекты всех городов, коммун, департаментов и регионов, по которым проехались армянские гости из Ханкенди, претендующие на роль «спикеров» и «министров» несуществующей «нкр», должны были предупредить соответствующих руководителей органов местного самоуправления о недопустимости каких-либо официальных встреч, контактов и мероприятий с ними, не говоря уже о заявлениях поддержки несуществующей «нкр». Они должны были предупредить их о недопустимости приглашения сепаратистов в здания мэрии, а главное - начать работу по передаче в суды исков относительно всех незаконных заявлений, сделанных соответствующими мэрами во время встреч с сепаратистами. Ничего этого не было сделано.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что в данном вопросе законодательство Франции, включая ее конституцию, нарушается самими французскими властями. В этой ситуации возникает законный вопрос: сможет ли Франция выполнять свои функции посредника и сопредседателя, если она не в состоянии обеспечивать соблюдение на своей территории своего собственного законодательства, регулирующего деятельность органов местного самоуправления в области внешних сношений?

Вопрос: Какие действия планируются с нашей стороны?

Ответ: К сожалению, здесь сложилась такая традиция, что функции соблюдения французского законодательства в данном вопросе приходится выполнять посольству Азербайджана во Франции. Успешный опыт у нас уже есть. Планируем соответствующие акции на основе официальной позиции Азербайджана и действующего законодательства Франции.