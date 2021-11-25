На сессии постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На 18-й сессии постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде (Саудовская Аравия) принят отчет оценочной миссии ОИС по освобожденным территориям Азербайджана. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана.
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На сессии постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО)
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