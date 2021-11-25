На сессии постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО)

Политика 25 ноября 2021 11:22 (UTC+04:00)
На сессии постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На 18-й сессии постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде (Саудовская Аравия) принят отчет оценочной миссии ОИС по освобожденным территориям Азербайджана. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана.

На сессии постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО) - Gallery Image
На сессии постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО) - Gallery Image
На сессии постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На сессии постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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